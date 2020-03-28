Korona virüs nedeniyle karantinaya alınana mahalleye jandarmadan tedbir

İstanbul'dan taziye için Van'ın Çaldıran ilçesine gelen bir kişi de korona virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınan mahallede jandarma tedbir aldı.

İstanbul'dan taziye için İran sınırındaki Çaldıran ilçesinin Han Mahallesi'ne gelen bir kişi, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede şahısta korona virüs tespit edilmesi üzerine ilgililer hemen harekete geçti. Sağlık ekipleri tarama yaparken, güvenlik güçleri ise karantinaya alınan mahalleye giriş çıkışları kontrollü sağlıyor. Jandarma mahallenin girişini kapatarak önlem alırken, vatandaşlar dışarı çıkmayarak mahalle sokakları ise boş kaldı.

Konu ile ilgili konuşan Han Mahallesi Muhtarı Burhan Saral, mahallelerinde taziye dolayısıyla İstanbul'dan gelen akrabasının aniden rahatsızlanması sonucu hemen Çaldıran Devlet Hastanesine gönderdiklerini söyledi. Oradan da Van'a sevk edildiğini ifade eden Saral, şu an karantina altında olduğunu ifade etti.