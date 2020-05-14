Korona virüs salgını Nazan'ın hafızlık azmini engelleyemedi

Van'ın Tuşba İlçe Müftülüğüne bağlı Üniversite Camii Kur'an Kursunda korona salgını nedeniyle eğitimini internet üzerinde sürdüren Nazan Beyazıt hafızlığını tamamladı.

Üniversite Camii Kur'an Kursunda hafızlık yapan öğrenciler, korona virüsü salgını dolayısıyla kursun tatil edildiği günden itibaren internet üzerinden online olarak derslerine devam etti. Bugün uzaktan eğitimle hafızlığını bitirenlere bir yenisi eklendi. Gevaş ilçesinde oturan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitimine devam eden Nazan Beyazit hafızlığını tamamladı. İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan ve Üniversite Kur'an Kursu Öğreticisi Tuba Akkuş, sosyal mesafeyi koruyarak hafizeyi evinde ziyaret ederek kendisini ve ailesini tebrik etiller. Hafizenin hocası Tuba Akkuş, “Bir Kur'an öğreticisi olarak çok mutluluk verici bir durum. Hafizem Nazan kızımıza hayatında başarılar diliyorum. Allah cümlemizi hıfz ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i anlayan, yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin inşallah. Bugün burada tarifi anlatılmaz bir mutluluk içindeyiz. Hafızlık yapmak, onun tadını, lezzetini tatmak, çok farklı bir duygudur ve herkese de nasip olmayan bir nimettir. Gençlerle birlikte, ‘Ümmetimin en şereflisi Kur'an hâfızlarıdır' buyuran Peygamberin ümmeti olarak bu şerefe nail olmaya çalışıyoruz. Bu güzel günde mutluluğumuzu bizimle paylaşan Van İl Müftü Yardımcımız Melike Seyitoğlu Özkan hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.