Korona virüs YEDAM'a ilgiyi arttırdı

Yeşilay Van Şube Başkanı Hakan Durğun, Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs vakasının ilk görülmesinden bu yana sigara bağımlılığı ile ilgili Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) yaklaşık 18 bini aşkın arama geldiğini söyledi.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde bir mesaj yayımlayan Yeşilay, ‘Korona virüs sigara içeni sever' mesajıyla herkesi sigarayı bırakmaya davet etti. Mesajda sigaranın solunum yolunu tahrip ederek korona virüse yakalanma riskini artırdığını belirten Yeşilay Van Şube Başkanı Hakan Durğun, bunun yanında sigaranın tedavi şansını da düşürdüğünü söyledi. Sigarayı bırakmanın korona virüs döneminde daha da önem kazandığını vurgulayan Durğun, “Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz. Tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle korona virüsün bir yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak ‘9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz. Bu konuda destek almaya ihtiyaç duyan Vanlı vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM) aracılığıyla her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

Yeşilay'ın sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek sunduğunu ifade eden Durğun, “Yeşilay, sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak bağımlılıkların önüne geçilmesi için yürüttüğü çalışmalarla mücadeleye devam ediyor. Korona virüs döneminde ‘Sigarayı bırakmanın tam zamanı' kampanyasını başlatan Yeşilay, hem sigarayı bırakmanın önemine değindi, hem de 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarını anlattı. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'ne dikkat çekmek amacıyla Instagram üzerinden ‘Sigarayı bırak' adıyla maske filtresi hazırlayan Yeşilay, sosyal medyada #tamzamanı ve #sigarayıbırakmagünü ile de farkındalık oluşturmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Sigara bırakmaya ihtiyaç duyanlar 444 79 75 veya 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ücretsiz psikolojik ve sosyal destek alabildiğini dile getiren Durğun, “İlk korona virüs vakasının görülmesinden bu yana sigara bağımlılığı ile ilgili Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) yaklaşık 18 bini aşkın arama geldi” diye konuştu.