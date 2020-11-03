Koronayı yenen başhekim görevine başladı

Dr. Sebahattin Çelik, yakalandığı korona virüs hastalığını yenerek görevine yeniden başladı.

Tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam eden korona virüs salgını sağlıkçıları da önemli ölçüde etkiliyor. Virüsle mücadelede ön cephede savaşan sağlıkçıların birçoğu da enfekte oluyor. Son olarak Dr. Sabahattin Çelik de virüse yakalandığını açıklayarak, evde karantinaya girdi. Eşi ile birlikte enfekte olan Başhekim Çelik, evdeki 14 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak görevinin başına döndü.

Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, virüsün kendisine nasıl bulaştığı yönünde bir fikrinin olmadığını belirterek, “Hastanede hekim, hemşire ve sağlıkçı arkadaşlarımızın moral ve motivasyonu için sürekli servisleri geziyoruz. Muhtemelen bu ziyaretler sırasında virüsü kaptık” dedi.

Korona virüs semptomlarının kendisinde baş göstermesi ile test yaptığını ve sonucun pozitif çıkması ile evde karantinaya girdiğini belirten Çelik, “Tedavi sürecini evde geçirdik. İlk 2-3 gün sıkıntılı oldu biraz. Eşimin korona virüs hastalığı olması nedeniyle evde tedavi aldık. Bu süreç gerçekten sıkıntılı bir süreç. Hastalığın seyri açısından sıkıntılı bir süreçti. Ama sağ olsunlar ailemizin ve bizleri seven dostlarımızın desteği ile atlattık” ifadelerini kullandı.

Virüsün tedavisinde yakın ilgi ve moralin de çok önemli olduğunu dile getiren Başhekim Doç. Dr. Çelik, “Bizim burada yatan hastaları izole ediyoruz. Hiçbir yakını ile görüşemiyor. Bu da aslında hastada moral olarak bir çöküntüye neden oluyor. Bu süreci atlatan biri olarak, bu dönemde daha fazla desteğe ve daha fazla ilgiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu yaşayan biri olarak bizzat gördük” şeklinde konuştu.

Virüsle mücadelenin en önemli ayağının maske, sosyal mesafe ve hijyen olduğunun altını çizen Başhekim Çelik, “Sürekli aynı şeyleri yapmak bazen insanları bıktırabiliyor, ancak biz bu söylemleri dikkate almaz isek maalesef hastalık bulaşıyor. Bulaşmadan sonra hastalığın nasıl seyredeceği çokta belli olmuyor” dedi.

Korona virüsün daha önce geçirdiği gribal enfeksiyonlardan farklı olduğunun da altını çizen Çelik, “Yaşadığınız ağrı daha önce yaşamadığınız bir ağrı. Hastalık daha önceki gribal enfeksiyona benzemiyor. Bu nedenle biraz daha farklı bu durum. Bu süreçte gerek mesaj gerekse bizzat arayarak bizi yalnız bırakmayan herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.