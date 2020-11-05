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Korunmaya muhtaç çocuklardan kütüphane ziyareti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Van Çocuk Evlerinde kalan korunmaya muhtaç çocuklar, Van Halk Kütüphanesini ziyaret etti.


İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir koordinasyonunda gerçekleşen ziyarette, çocuklar hem pandemi kuralları çerçevesinde kütüphanede verilen hizmeti yerinde gördü hem de raflar arasında doyasıya gezerek ilgi alanlarına göre kitap seçmenin keyfine vardılar. Etkinlik ile ilgili açıklama yapan İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, kendilerini ağırlayan ve çocuklara kitap hediye eden kütüphane yönetici ve çalışanlarına, ayrıca her faaliyette olduğu gibi çocukları yine yalnız bırakmayan gönüllüleri Hüseyin Hakan'a teşekkür etti.

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