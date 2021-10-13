KOSGEB'den yeni bir destek programı

KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, ‘Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı'nın yürürlüğe konulduğunu belirtti.

Açıklamalarda bulunan KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları, sebze ve meyve taşımacılığı yapan işletmeler ile bu alanda faaliyet gösteren lojistik firmalarının yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi veya soğutucu frigorifik kasa ve ünite kiralamaları halinde, tahakkuk edecek finansal kiralama faiz kâr payı geri ödemesiz olarak desteklenmesine yönelik ‘Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı'nın KOSGEB İdaresi Başkanlığınca yürürlüğe konulduğunu söyledi. Destek başvurularının 6 Ekim 2021 tarihi itibariyle alınmaya başladığını dile getiren Yörük, “Şu ana kadar altı finansal kiralama kuruluşu, katılım bankası protokolü imzalandı. Protokol imzalayan kurum veya kuruluşlar Vakıf Finansal Kiralama, Vakıf Katılım Bankası, Halk Finansal Kiralama, Ziraat Katılım Bankası, Yapı Kredi Finansal Kiralama ve Kuveyt Türk Katılım Bankası olup, KOSGEB'ce bu program kapsamında desteklenebilecek sektörler ise yaş sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (kabzımallık ve aracı üretici birlikleri dahil), fındık, Antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti (kavrulmuş olanlar hariç), taze incir ve üzüm toptan ticareti, narenciye toptan ticareti, diğer taze meyve sebze toptan ticareti, zeytin (işlenmiş veya işlenmemiş) toptan ticareti, kültür mantarı toptan ticareti, kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı, kara yolu ile şehirlerarası yük taşımacılığı, kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Desteğin üst limitinin 750 bin TL olduğuna dikkat çeken Yörük, “Faiz, kâr payı oranı üzerinden uygulanacak azami destek 10 destek puan oranı kullandırılacak kredinin vadesi; ilk 6 ayı ödemesiz azami 36 ay olup, destek programı süresi 3 yıldır. Bu anlamda destek programından yararlanmak isteyen işletmeler, online olarak KOSGEB'e başvuru yapabilirler” diye konuştu.