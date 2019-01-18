Köy çocukları badmintonla tanıştılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonunun birlikte yürüttüğü 'Orda Bir Köy Var Uzakta' projesi kapsamında Van'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağı Tulgalı köyündeki çocuklar badmintonla tanıştılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonunun birlikte yürüttüğü 'Orda Bir Köy Var Uzakta' projesi kapsamında, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileriyle Badminton İl Temsilciliğinden bir heyet, Özalp ilçesinde bulunan Aşağı Tulgalı köyüne gittiler. Proje kapsamında Tulgalı Ortaokulu öğrencilerine Badminton Federasyonunun gönderdiği badminton raketleri, top, file, dikme ve spor malzemesi hediye edildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Mustafa Kazancı, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Badminton Federasyonunun beraber yürütmüş olduğu 'Orda Bir Köy Var Uzakta' projesi kapsamında Özalp ilçesine bağlı en uzak köylerimizden biri olan Aşağı Tulgalı köyündeyiz. Burada 55'e yakın öğrencimiz eğitim faaliyeti yürütmektedir. Bizlerde bu çocukların sportif alanlarında ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermek için bu proje kapsamında malzeme yardımında bulunarak, bu alanda onları destekliyoruz. Bu projelerin hayata geçmesinde emeği geçen bakanlığımıza ve federasyon yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tulgalı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Emrah Dinçer ise, badminton oyununu daha önceden hiç oynamadıklarını ve sadece televizyonda gördüklerini ifade ederek, “Şimdi ise bu oyun, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Badminton Federasyonu tarafından köyümüze kadar geldiği için çok mutluyuz. Arkadaşlarımız ile bu oyunu ilk oynadığımızda çok heyecanlandık. Bu soğuk kış mevsiminde bu güzel mutluluğu bizlere yaşatan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Badminton Federasyonumuza ve emeği geçen herkese arkadaşlarım adına bir kez daha çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tulgalı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ersin Pişkin ise, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen “Orda Bir Köy Var Uzakta” projesi kapsamında okullarına badminton ve farklı spor malzemeleri dağıtıldığını söyleyerek, “Van merkeze 68 kilometre uzaklıkta olan okulumuzda spor malzemeleri konusunda gerçekten çok sıkıntı yaşıyoruz. Tabi bu proje kapsamında federasyonumuz ve bakanlığımız tarafından bizlere badminton raketleri, top, file, dikme malzemeleri gönderilirken; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ise bizlere birkaç farklı spor malzemesi desteğinde bulundular. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Badminton Federasyonumuza ve bu projenin ilimizdeki organizasyonluğunu yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.