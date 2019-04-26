Köyde 23 Nisan Şenliği

Van'ın Muradiye ilçesi Gültepe Han İlköğretim Okulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırladığı etkinlik beğeniyle izlendi.

Hazırlanan etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, okul müdürleri ve köydeki vatandaşlar katıldı. Gültepe Han Mahallesinde halen bir metre karın bulunduğu soğuk havaya rağmen sıcak ve bir o kadar da neşeli geçen etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu çeşitli etkinlikler düzenledi ve ilk kez protokolün katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının mutluluğunu yaşarken protokol, öğrencilerle birlikte halay çekti gönüllerince bir bayram kutladılar.

Okul müdürü Derya Ergin, öğretmenler Nilüfer Hastürk Torun ve Kübra Kurlu, ilk kez böyle bir katılımla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladıklarından dolayı katılımcılara teşekkür ederek günün anlamına birlikte pasta kestiler.