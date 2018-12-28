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Köyde doğum yapan anne için seferberlik

Van’ın Başkale ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede kadınların desteğiyle doğum yapan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 12 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede kadınların desteğiyle doğum yapan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 12 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.



Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Çakırdoğan Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi İpek Aslan'ın doğum sancılarının artması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerinden yardım istenildi. 3'üncü çocuğuna hamile olan Aslan için seferberlik başlatan karla mücadele ve sağlık ekipleri, kar ve tipi yüzünden kapalı olan mahalle yolunun açılması için yoğun mücadele verdi.



Uzun uğraşların ardından ekipler mahalleye ulaşıncaya kadar köydeki kadınların yardımıyla İpek Aslan bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası sancıları dinmeyen Aslan'a ilk müdahale UMKE ekipleri tarafından evinde yapıldı. Daha sonra UMKE aracına bindirilip yola çıkarılan Aslan ve bebeği, 12 saat süren zorlu kurtarma operasyonuyla Başkale Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Tedavi altına alınan anne Aslan'ın sağlık durumunun iyi, bebeğinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

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