Küçük Vaner'in feryadı yürek burktu

Van'ın Edremit ilçesindeki TOKİ'lerde yaşayan 7 nüfuslu Gök ailesi, kalpten çıkan tek damarla yaşam mücadelesi veren 13 yaşındaki Vaner isimli çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor.

Edremit ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi'nde (Kiracılar TOKİ) yaşayan İlyas ve Nahide Gök'ün oğlu olan Vaner Gök, doğuştan Trunkus Arteriyozus (kalpten tek bir büyük damarın çıkması) rahatsızlığı nedeniyle şu an ilaçlara bağlı şekilde yaşamını sürdürüyor. Rahatsızlığı nedeniyle ‘Eisenmenger sendromu' gelişen Vaner'in hayatta kalması için de kalp ve akciğer nakli olmasının gerektiği belirtiliyor.

Milyonda bir görülen rahatsızlığından dolayı nakil için Ankara'ya sevk edilen Vaner, maddi imkansızlıktan dolayı tedavi olamıyor. Gözyaşları içinde çaresizce yardım bekleyen Vaner'in durumu ise yürek burkuyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan anne Nahide Gök, çocuğunun hayatta kalması için kalp ve akciğer nakli olması gerektiğini belirtti. Çocuklarının nadir görülen bir kalp rahatsızlığı olduğunu ifade eden Gök, “Çocuğum çok rahatsızdır. İyileşmesi için kalp ve akciğer nakli gerekiyor. Nakil için bizi Ankara'ya sevk etti. Tabii maddi durumumuzun yetersizliğinden dolayı elimizden bir şey gelmiyor" dedi.

"Anne kalbim çok ağrıyor”

Şu ana kadar tedavisi için götürdükleri doktorlardan olumsuz yanıtlar aldıklarını dile getiren anne Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ankara'da yapılacak nakille çocuğumuzun sağlığına kavuşabileceğini söylediler. Bu yüzden yetkililerden yardım bekliyoruz. Yeter ki oğlum iyileşsin, başka da bir şey istemiyorum. Vaner sabahlara kadar uyumuyor. ‘Anne kalbim çok ağrıyor, çarpıntı yapıyor' diyor, ama elimden bir şey gelmiyor.”

Çocukluğundan bu yana kalp rahatsızlığının olduğunu dile getiren Vaner Gök ise kar yağışından sonra kartopu oynamak istediğini, ama rahatsızlığından dolayı koşup oynayamadığını söyledi. Çocuklar dışarıda oynarken üzüldüğünü ifade eden Gök, gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'dan yardım istedi.