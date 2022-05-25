Kültür merkezi açılmadan içerisindeki malzemeler çalındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde ‘kültür merkezi' olarak restore edilen tarihi Tekel binasından 320 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlar, izlenen 760 saatlik kamera görüntüsünün ardından yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde bulunan tarihi Tekel binasından yaklaşık 320 bin TL değerinde televizyon, kombi, kamera kayıt cihazı ve muhtelif malzemelerin çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce KGYS dahil olmak üzere toplam 760 saat kamera görüntüsü izlenmiş. Yapılan kamera ve saha çalışmaları sonucunda, hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınmış. Yakalanan şahıslardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs cezaevine teslim edilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Olayla ilgili ‘Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi' suçundan ayrıca 3 şahsa adli işlem yapılmış, ele geçirilen malzemeler yetkililere teslim edilmiştir” denildi.

Tarihi Tekel binası

Van'da Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından olan eski Tekel binası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı bünyesinde "Van Bedesten Çarşısı Yapımı ve Tarihi Tekel Binasının Turizme Kazandırılması" projesi bünyesinde yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından içinde Van'a özgü yöresel ürünlerin bulundurulacağı kültür merkezine dönüştürülüyor. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan ve yıllardır sahipsiz bir halde kalan Tekel binasında yapılan restorasyon çalışmalarıyla birlikte yerli ve yabancı turistlere kapılarını açacağı günü bekliyordu.