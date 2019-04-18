Van'da 1 Nisan'da başlayan kültür turları, turizmcileri sevindirdi.

1 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kültür turları, Van'daki turizmcilerin yüzünü güldürdü. Kültür turları ile kentteki tüm otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ifade eden Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tunçdemir, birinci amaçlarının kültür turları olduğunu vurgulayarak, “Bizim birinci amacımız kültür turizmi yani iç turlar olup, ikinci amacımız ise yurt dışı gruplardır. İran, Irak, Ermenistan pazarı ise daha sonra geliyor. Şu anda Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen kültür turları nedeniyle iyi bir sezon yaşıyoruz” dedi.

"2019 yılının turizm açısından iyi geçeceğine inanıyorum"

Turizm sezonunun; nisan ile haziran arası birinci dönem, eylül ile kasım arası ikinci dönemden oluştuğunu ifade eden Tunçdemir, “Birinci dönemimiz çok iyi, ikinci dönemimiz de şu an itibariyle iyi görünüyor. 2019'un turizm adına iyi geçeceğine inanıyorum. Bizim de çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Bizler turizmciler, işletmeler, acenteler, tur operatörleri, oteller, rehberler, restoranlar ve alt yapı olan işletmeciler olarak güçlü olmamız ve gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamamız lazım ki; insanlar bir daha gelsin. Nisan ayı içerisinde gelen gruplarımızla yaptığımız iyi diyaloglarımızdan dolayı tekrar geleceklerini dediler. Bizi mutlu eden budur. Alt yapı olarak eğer güçlü olursak, bütün turları bu bölgeye çekebiliriz. Ama alt yapımız güçlü olmasa buraya kimse gelmez. Çünkü bir sektörün gelişebilmesi için orada alt yapının sağlanması lazım. İnanıyorum ki Van Gölü Havzası, bu alt yapıya hazırdır” ifadelerini kullandı.

"İran pazarı bugün var yarın yok"

Van olarak sadece İran pazarına odaklanmanın yanlış olduğuna dikkat çeken Tunçdemir, “Biz eskiden beri İran pazarına alışmışız. İran pazarı değişkendir. Bugün var ama yarın belki yoktur. Bu anlamda İran pazarı, kültür turları gibi değil. Çünkü kültür turları, iç pazarımız olup devamlıdır. Bunu canlı tutmamız ve buna sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.

"Van'da büTün turizm alternatifleri mevcut"

Van ve bölgenin 12 ay turizme elverişli bir durumda olduğunu belirten Tunçdemir, “Bütün turizm alternatif çeşitleri burada mevcut. İnanç turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, dağcılık, kayak ve eko turizmi mevcuttur. Akdamar Adası, Van Kalesi, Muradiye Şelalesi, İshak Paşa Sarayı bir tarihtir. Hoşap ve Çavuştepe Kalesi, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Nemrut Krater Gölü ile bölgemiz tarihi ve doğasıyla mükemmel bir bölgedir. Kış turizmi için eksiklerimiz var ama en büyük sıkıntımız Van Gölü Ekspresinin vagon sayısının az olması, yataksız olması ve haftada iki gün sefer yapmasıdır. Eğer vagon sayısını arttırıp, yataklıya çevirirsek ve günlük seferler düzenlenirse inanıyorum ki aynı Doğu Ekspresi gibi dolu dolu geçer. Burayı destinasyon haline getirmemiz lazım. Çünkü bölgemizde sadece Van'da kayak merkezi yok. Nemrut'ta, Çaldıran'da, Hakkari ve Yüksekova'da kayak tesisleri var. Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Tesisi, bana göre bölgenin en iyi kayak tesislerinden biridir. Çünkü insanlar Van Gölü manzarası karşısında kayak yapmanın zevkine varıyor. Bu anlamda bizim biraz tanıtıma ihtiyacımız var. Yetkililerimizden de isteğimiz Van Gölü Ekspresi sorunlarını çözmeleridir” dedi.

Van Urartu Müzesinin açılması ile birlikte yabancı turistlerin Van'a akın edeceğini de sözlerine ekleyen Tunçdemir, “Bir turizmci olarak ilimizde hayal ettiğimiz şey, Van Urartu Müzesinin açılması ve eskide olduğu gibi yabancı turistlerin tekrar buraya gelmeleridir. Urartu Müzesinin açılmasıyla yabancı turistlerin buraya geleceklerine ve burada da turizmin canlanacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.