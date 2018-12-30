Kültür ve Turizm İl Müdürü Aktuğ öğretmenlere Van'ı tanıttı

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Erciş ilçesinde göreve yeni başlayan öğretmenlere Van'ı tanıttı.

Hükümet Konağı'nda düzenlenen programda ilçeye yeni atanan öğretmenlere kenti tanıtan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, göreve yeni başlayan öğretmenlerin çalıştıkları il ve ilçeleri yakından tanımaları, Van'ın sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin varlığından haberdar olmaları ve görev süreleri boyunca bulunacakları kenti daha iyi tanımaları amacıyla böyle bir programı düzenlediklerini dile getirerek, “Van sadece Van Kalesi, Hoşap Kalesi, Çavuştepe Kalesi gibi tarihi birikime sahip değil, aynı zamanda zengin bir doğal yapıya da sahip. 1460 metrede bulunan Türkiye'nin en büyük gölü ve sadece bu gölde yaşayan, akıntıya karşı adeta uçarak önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan Van balığına sahip. Yine Van denizi içinde bulunan Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuzu adalarına, bir gözü mavi, bir gözü kehribar renkte olan dünyalar tatlısı Van kedisine, Muradiye Şelalesi'ne, Vanadokya'da peri bacalarına, Başkale'de travertenlere ve burada sayamayacağım daha birçok güzelliğe sahiptir. Hemen yanı başınızda balık bendinde 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında dünyada bir benzeri olmayan eşsiz balık göçüne sahiptir. Sizler Van'da, Erciş'te görev almakla ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı bu saydığım yerleri görünce daha iyi anlayacaksınız” dedi.

Van'ın sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Aktuğ, “1980'li yıllarda nüfusunun çok daha üstünde turist ağırlardı. Maalesef Orta Doğu'daki olumsuzluklar Van'ı da etkiliyor. Günümüzde yıllık ağırlamış olduğumuz turist sayısı 1 milyon civarında ama Van için bu sayı çok az. Van, bu sayının çok üstünde turist ağırlayabilecek hem kapasiteye hem potansiyele sahip. Sizlerden ricam bizim gönüllü turizm elçimiz olmanız ve gittiğiniz her yerde Van'ı anlatmanız, Van'ı tanıtmanızdır” ifadelerini kullandı.