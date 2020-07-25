İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kur'an kursu öğrencilerinden anlamlı destek

Van’ın İpekyolu ilçesinde Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ kampanyasına bağışladılar.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş' kampanyasına bağışladılar.


İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Murat Değer Kur'an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile sürdürülen ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş' kampanyasına bağışladılar. Öğrencilerin bu anlamlı bağışlarından duygulanan İl Müftüsü Ömer Keskin, yaptığı açıklamasında öğrenci ve ailelerini tebrik ederek, “Yaşları küçük ama kalpleri kocaman bir geleceğimiz var bizim. Bu bağışlar gösteriyor ki, geleceğimiz umut vadediyor. Bizler millet olarak kimsesizlerin ve mazlumların umuduyuz. Ben bu anlamda kampanyaya destek veren tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.