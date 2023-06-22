Kurban Bayramı öncesi camilerde temizlik çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi cami ve Kur'an kurslarında temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi cami ve Kur'an kurslarında temizlik çalışmalarını sıkılaştırdı. 5 araç, 40 personel ile 168 camii ve 72 Kur'an kursunda sürdürülen çalışmalarda vatandaşların sıkça kullandıkları halı, kapı, cam, kitaplık, avizeler ve ayakkabılıklar titizlikle temizleniyor. Ayrıca ekipler camilerin lavabolarını ve abdest alma alanlarını da temizleyerek, bakım onarım ve eksiklerini gideriyor.

Çalışmaların çok yerinde olduğunu belirten cami cemaati ise Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.