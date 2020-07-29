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Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz olacak

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda toplu taşımayı ücretsiz yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda toplu taşımayı ücretsiz yaptı. Bayram süresince Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerde korona virüs tedbirleri sıkı bir şekilde uygulanacak.


Kurban Bayramı tatili nedeniyle Van Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararla, belediyeye ait otobüsler 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar vatandaşa ücretsiz hizmet verecek. Kararda ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında Van Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda şu hususlara dikkat çekildi:


“Yolcular duraklarda beklerken sosyal mesafe kuralına uymalıdır. Yolcular araçlara binerken ve inerken de sosyal mesafe kuralına uymalıdır. Araca binen vatandaşlar maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır. Maske takmayan yolcular araçlara alınmayacaktır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafe kuralı gözetilecektir. Otobüslerde ayakta alınacak yolcu sayısı araç kapasitesinin yüzde 30'unu geçmeyecek. Kurallara uymayan kişiler ise otobüslere alınmayacak ve otobüsler hareket etmeyecektir.”


Vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için de gerekli tedbirleri alan Van Büyükşehir Belediyesi, rahat bir şekilde seyahat edebilmesi adına ek seferler de düzenleyecek.

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