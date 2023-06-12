Kursiyerler Van'ı tanıtıyor

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan ‘Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı' kursunda eğitim gören kursiyerler, şehrin tanıtımına katkı sağlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından fotoğraf sanatını öğrenmek isteyenler için açılan ücretsiz Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı kursu yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde açılan kursta, fotoğraf meraklılarına temel fotoğrafçılık bilgisi, fotoğraf çekim teknikleri ve ekipman bilgisi veriliyor. Kurslara katılan fotoğraf tutkunları için haftanın 5 günü Hacıbekir Kültür Merkezinde teorik, 2 günü ise uygulamalı olarak dışarıda eğitim veriliyor.

Her hafta Van'ın farklı bir yerinde uygulamalı eğitim gören kursiyerler, bu hafta Başkale ilçesine bağlı Kelekom Köprüsü ve Başkale'nin Pamukkale'si olarak adlandırılan travertenleri gezdi. Kursiyerler buralarda bir birinden güzel karelere imza atarak anı ölümsüzleştirdiler.