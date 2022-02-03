Kursiyerlere ücretsiz sinema sürprizi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, meslek edindirme kurslarına katılan kadın kursiyerler için ücretsiz sinema etkinliği düzenledi.

İpekyolu Belediyesi gerçekleştirdiği projelerle sosyal belediyecilik alanında farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bostaniçi Eğitim Köşkü ve Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi'ndeki meslek edinme kurslarına katılan kursiyerler için sürpriz sinema etkinliği düzenlendi. Aralarında daha önce hiç sinemaya gitmeyenlerinde bulunduğu kursiyerler, vizyona yeni giren ‘İyi ki Varsın Eren' ve ‘Örümcek-Adam' filmini sinemada izlemenin keyfini yaşadı.

Toplamda 225 kursiyerin katılım sağladığı etkinlikte film izleme fırsatı bulan kursiyerler, kendilerine böyle bir imkanı sağladıkları için İpekyolu Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Katıldıkları kurslarda hem meslek sahibi olduklarını hem de sosyal aktivitelere katılma imkanı bulduklarını dile getiren kursiyerler, “Bugün bizim için çok farklı bir gün oldu. Çok farklı bir heyecan yaşıyoruz. Bir türlü gitme fırsatı bulamadığımız sinemaya gelerek, arkadaşlarımızla birlikte film izleme imkanı bulduk. Bize bu imkanı sağlayan başta İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a, Başkan Yardımcısı Birol Duman'a, Kadın, Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dediler.