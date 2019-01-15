Kuru fasulye yüklü tırda 175 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan 27 plakalı tırda arama yapıldığı belirtildi. Aramada, kuru fasulye yüklü dorsede çuvallar içerisine zulalanmış toplam 175 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.