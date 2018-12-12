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Kurum amirlerinden Van Müftülüğüne ziyaret

Van’daki kurum amirleri, yeni hizmet binasına taşınan Van İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Van'daki kurum amirleri, yeni hizmet binasına taşınan Van İl Müftülüğünü ziyaret etti.


Kurum amirleri, yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ı makamında ziyaret ettiler. Yeni hizmet binasına gelen amirler, Arvas ile hasbıhal ettikten sonra binayı dolaştılar. Binayı beğendiklerini ve Van'a prestij açısından çok şey kattığını ifade eden kurum amirleri, mimarisinde Selçuklu, Osmanlı ve modern mimari tarzı esintiler hissettiklerini belirterek, hayırlı olması dileklerinde bulundular.


Müftülüğü ziyaret eden kurum amirlerine Müftü Arvas tarafından mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

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