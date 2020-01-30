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Kütüphanedeki öğrencilere sıcak çorba

Van Büyükşehir Belediyesi, ara tatil döneminde merkez kütüphanede ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor.


Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına bağlı aşevinde hazırlanan sıcak çorba, sabahın erken saatlerinde YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulu Camii, Merkez Kütüphane önünde öğrencilere ve vatandaşlara ekmek ile birlikte ikram ediliyor. Günde yaklaşık 4 bin kişiye dağıtılan sıcak çorba, haftanın 5 günü ikram ediliyor.


Ayrıca sınav dönemlerinde de Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere de sıcak çorba ikram ediliyor.

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