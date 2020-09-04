İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van’ın Gürpınar ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Gürpınar ilçesine bağlı Degirmendüzü Mahallesinde meydana geldi. İsa Yücel'e ait inek otladığı sıra kuyuya düştü. Mahalle sakinleri ile birlikte ineği düştüğü kuyudan çıkaramayan Yücel, durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar İlçe Gurup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede mahalleye giden ekipler, Gürpınar Belediyesi'nin gönderdiği iş makinesi ile birlikte yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu İneği düştüğü kuyudan kurtarıp sahibine teslim ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.