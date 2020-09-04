Van'ın Gürpınar ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gürpınar ilçesine bağlı Degirmendüzü Mahallesinde meydana geldi. İsa Yücel'e ait inek otladığı sıra kuyuya düştü. Mahalle sakinleri ile birlikte ineği düştüğü kuyudan çıkaramayan Yücel, durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar İlçe Gurup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede mahalleye giden ekipler, Gürpınar Belediyesi'nin gönderdiği iş makinesi ile birlikte yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu İneği düştüğü kuyudan kurtarıp sahibine teslim ettiler.