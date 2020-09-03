Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaldıran ilçesi Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesinde meydana geldi. Bir köpeğin kuyuya düştüğü ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu köpek düştüğü kuyudan çıkarıldı.