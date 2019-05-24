Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) ile Ayanıs Tur'un girişimleriyle Kuzey Irak-Van turları başlıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan VAHATUDER Başkanı ve Ayanıs Tur sahibi Abdullah Tunçdemir, Duhok (Erbil - Zaho) kentinde faaliyet yürüten Travel Bekhma yetkilileri ile protokol imzaladıklarını ifade ederek, “Dernek olarak amacımız, farklı ülkelerden turistleri Van'a getirmektir. Sadece İran pazarı ile kalmak istemiyoruz. Tek bir pazar ile bu bölgede turizm gelişmez. Eskiden ilimize farklı ülkelerden yabancı turistler çok geliyordu, kültür turları vardı ve bunlar çok önemliydi. Biz de hayal ettiğimiz o günleri bir daha yaşamak istiyoruz” dedi.

Travel Bekhma firması ile Ayanıs Tur ofisinde bir araya gelerek, ilk etapta iki il arasında protokol imzaladıklarını dile getiren Tunçdemir, “Van'da turizm alanında faaliyet yürüten Ayanıs Tur ile Kuzey Irak'ın Duhok kentinde faaliyet yürüten Travel Bekhma arasında, karşılıklı tur protokolü imzalandı. Yapılan anlaşma çerçevesinde Duhok'tan Van'a, Van'dan Duhok'a turlar düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.

Van Gölü Havzasının birinci derecede Ermeni, İran, Kuzey Irak ve Avrupa pazarı olduğuna vurgu yapan Tunçdemir, “Bizde mevcut olan bu 4 pazardan ciddi şekilde yararlanmak istiyoruz. İran pazarı zaten var ve değişken olsa bile azalabilir ama kapanmaz. Ermeni pazarı olmazlardan biri ve bunu önemsiyoruz. Kuzey Irak da çok önemli bir pazar. Çünkü örf, adet ve gelenek olarak bize yakın olduğu için biz Kuzey Irak pazarından da yararlanmak istiyoruz. Avrupa pazarının önemi ise çok büyük. Eskiden Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika ve diğer ülkelerden Urartu için, kültür turları için gelirlerdi. Van'ın nüfusu kadar yabancı turist ilimizi ziyaret ederdi. Urartu müzesinin açılması ile birlikte Avrupalı turistlerin ilimize geleceğini ümit ediyoruz. Bu kapsamda projelerimiz var” diye konuştu.

Travel Bekhma yetkilisi Saeet Khairi ise, Duhok'tan Van'a ve Van'dan Duhok'a turlar düzenlemek istediklerini belirterek, “Bizim öncelikli amacımız Van'ı tanıtmak alacaktır. Mesela ben Van'ın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. İlk kez geliyorum ve kendi gözlerimle gördükten sonra burayı çok sevdim. Ben diğer şehirlere de gidiyorum, ama buranın hem kültürü bize yakın, hem konuştuğumuz dil aynı. Adetlerimizin hepsi birbirine benziyor. Mesela Hakkari ile Duhok, Van ile Duhok aynen birbirine benziyor” diye konuştu.

Protokol imzalarının atılmasının ardından iki firma yetkilileri Van'ın tarihi yerlerini gezdiler.