KYK yurdunda zehirlenme

Van YYÜ yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan 337 öğrenci yüksek ateş, halsizlik ve mide bulantısı şikayeti yaşayınca durumu yurt yetkililerine bildirdi. Öğrenciler yetkililerin bölgeye ambulans talep etmesi üzerine YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi le Lokman Hekim Hastanesine kaldırıldı.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, "30 Kasım 2018 tarihinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 293 öğrencimiz üniversitemiz hastanesine, 36 öğrencimiz SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 8 öğrencimiz Lokman Hekim Hastanesine müracaat etmiştir. Başvuran öğrencilerimizin büyük kısmında ateş ve bulantı şikayeti mevcuttu. Başvuranlara gıda zehirlenmesi ön tanısıyla gerekli tüm müdahaleler yapılmıştır. Bir süre müşahede altında bulundurulan 260 kişi taburcu edilmiştir. Şu an hastanemizde 33 kişi müşahede altında bulunmaktadır" dedi.

Doktorlardan aldığı bilgiye göre öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve ilerleyen saatlerde taburcu edileceğini ifade eden Battal, "Bu öğrencilerimizden bazılarının ne merkez yemekhanesinde ne de KYK yurtlarında yemek yememesine rağmen aynı şikayetle hastanemize başvurmuşlardır. Durum bize intikal eder etmez, bir soruşturma komisyonu kurulmuş, soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma ekibimiz çalışmalarına başlamış olup, gerek üniversitemizin ve gerekse KYK yemekhanelerindeki yemeklerden örnekler alınmıştır. Aynı zamanda Sağlık İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de yemeklerden örnekler almışlardır. Ayrıca hastalarımızdan da biyolojik tetkikler için gerekli numuneler alınıp etkenin izolasyonu için tetkikler yapılmıştır. Her üç kurum da incelemelerini titizlikle sürdürmektedir. Sonuçlar çıkınca durum netleşecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin en küçük şüphesi olmasın. Öğrencilerimize her zaman olduğu gibi bir baba şefkati içerisinde sahip çıkılmıştır. Haberi alır almaz rektör, rektör yardımcıları ve bütün idari kadroyla birlikte bizzat hastaneye gidilerek tek tek öğrencilerimizle ilgilenilmiş ve sürekli takipleri yapılmıştır. Yapılan soruşturma ve incelemeler neticesinde durum netleşince elde edilen bütün bilgiler paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tekrar hepimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.