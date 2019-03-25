KYK'lı öğrencilerden büyük başarı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Osmanlı Türkçesi yarışmasında iki birincilik kazandıran Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında barınan iki kız öğrenciye tablet hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı'nın Türkiye geneli ortaklaşa düzenlediği “KYK'lı Gençler Osmanlıca Yarışıyor” yarışmasının Ankara'da yapılan finaline katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında barınan iki kız, iki birincilik elde etti. Aişe Sıddıka Yurdu öğrencisi Medine Gelincik ve Ümmü Eymen Kız Öğrenci Yurdu öğrencisi Harika Yalçın'ı makamında ağırlayan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, şampiyon öğrencilere tablet hediye etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Müdürü İnanç, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Hediye takdimi sırasında konuşan Nevzat İnanç, müdürlüklerine bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin ders dışı zamanlarını olumlu değerlendirmek adına düzenlenen eğitimlerden birinin de Osmanlıca olduğunu belirterek, “İlimizde yapılan il finali yarışmalarında birinci olarak Ankara'da yapılan Türkiye finalinde ise ilimize kadınlar kategorisinde iki birincilik kazandıran öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Özellikle öğrencilerimizi Osmanlı Türkçesi ile buluşturarak bin yıllık kültür, medeniyet, edebiyat ve tarihimiz hakkında bilgilendiren öğretmenlerimizi ve yurt müdürlerimizi de tebrik ediyorum. Bu ve benzeri eğitimlerimiz bundan sonraki dönemlerde de devam edecektir. Gençlerimizin, kültürümüzü ve tarihimizi doğru şekilde öğrenebilmeleri ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacaktır.

Bizler inanıyoruz ki; geleceğimiz olan gençlerimize fırsatlar ve imkanlar sunuldukça, çok güzel başarılara imza atacaklardır. Öğrencilerimiz ileriki tarihlerde de bakanlığımız tarafından yapılacak olan yarışmalara katılarak, ilimiz adına daha güzel başarılara imza atacaklardır” diye konuştu.