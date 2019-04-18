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Lağım çukuruna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

Van’ın Başkale ilçesinde lağım çukuruna düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde lağım çukuruna düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Başkale ilçesine bağlı Aşalan Mahallesi'nde İsmail Geçit'e ait büyükbaş hayvan lağım çukuruna düştü. Hayvanın kuyuya düştüğünü fark eden sahibi, çevredekilerin yardımıyla ineği çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından başarıyla hayvanı bulunduğu çukurdan kurtarıp sahibine teslim etti.


İneğin sahibi Geçit, hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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