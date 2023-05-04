Laleler park ve bahçeleri renklendirdi

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca geçen yıl kasım ayında şehrin çeşitli noktalarında toprakla buluşturulan lale soğanları, havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Yaklaşık 86 bin lale kentin cadde ve parklarını rengârenk süsledi. Farklı renklerdeki lalelerin açmasıyla Atatürk Kültür Parkı, Kent Parkı, Kurtuluş Parkı, Yaşar Kemal Parkı, Kocaeli Parkı, Semaver Kavşağı ve Otogar Kavşağı başta olmak üzere kent genelindeki park ve kavşaklar güzel bir görünüme kavuştu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından havaların ısınmasıyla birlikte il genelindeki peyzaj, budama ve fidan dikimi gibi çalışmalar aralıksız sürerken, lale mevsiminin bitmesiyle birlikte sökülen lalelerin yerine ise Van Büyükşehir Belediyesi seralarında yetiştirilen farklı türlerden mevsimlik çiçekler dikilecek.