Lastikçilerde kış mesaisi başladı

Van'da hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi derecelere düşmesiyle birlikte lastik işletmecilerinde kış mesaisi başladı.

1 Aralık 2020'de başlayacak olan zorunlu kış lastiği takma uygulamasına sayılı günler kala Van'da araç sahipleri kış lastiklerini takmaya başladı. Son günlerde hava sıcaklığının düşmesi ve özellikle gece saatlerinde eksi derecelere kadar inmesiyle birlikte, gizli buzlanma ve kayma riskine karşı tedbirli davranan sürücüler, 1 Aralık'ı beklemeden kışlık lastiklerini takmak için lastikçilere akın etmeye başladı. Erciş ilçesinde 15 yıldır lastik işletmeciliği yapan Dinçer Nadiroğlu isimli esnaf, Van'da kış mevsiminin erken başladığı için 1 Aralık'ı beklemeden lastik değişimlerine başladıklarını ifade etti. Son günlerde kış lastik değişimlerinde yoğunluğun arttığını belirten Nadiroğlu, “Daha önce kışlık lastiği kullanmayan araç sahipleri karşılaştıkları olumsuzluklar sonucunda kış lastiğinin önemini daha da anladı. Böylelikle kış lastiği takmaya başladı. Özellikle Van gibi kışın çetin geçtiği yerlerde araçların kışlık lastik kullanması son derece önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Kışlık lastik fiyatlarına da değinen Nadiroğlu, “Genellikle çift olarak satılan kışlık lastiklerin piyasadaki fiyatı ebadına ve kalitesine göre 500 ile 3 bin TL arasında değişmektedir” dedi.