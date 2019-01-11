Lisa'nın katıldığı operasyonda 35 kilo 320 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesindeki bir ikametin çatısında Lisa isimli eğitimli köpeğin katılımıyla yapılan aramada 35 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ocak günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Fidanlık Yolu 1. Sokak üzerindeki bir ikametin çatı katında arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Lisa'nın da katıldığı detaylı aramada; çuvallar içerisine zulalanmış 69 paket halinde toplam 35 kilo 320 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Z.K. ve S.K. isimli 2 şahıs, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.