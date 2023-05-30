Lisans eğitimlerini tamamlayan 100 bayan öğrenci mezun oldu

Van'ın Tuşba İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde lisans eğitimlerini tamamlayan 100 bayan öğrenciler için mezuniyet programını gerçekleştirdi.

Tuşba İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü ve aynı zamanda Üniversite Cami Kur'an Kursu öğreticisi Tuba Akkuş tarafından organize edilen program, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan 100 bayan öğrencinin yer aldığı program yoğun ilgi gördü.

Konferans salonunda Aşr-i Şerif ile başlayan program İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık'ın konuşması ile devam etti. Şık konuşmasında gençlere üniversite sonrası hayatlarına dair tavsiyelerde bulundu.

Mezuniyet programını düzenleyen Tuba Akkuş yaptığı konuşmasında, "Üniversite Cami Kur'an kursumuzda gençlere yönelik hafızlık eğitimi, Kur'an-ı Kerim eğitimi ve İslami ilimlerin yanında çeşitli faaliyet ve programlarımızda mevcut. Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz mezuniyet programımızı bu yıl da 100 üniversiteli gencimizle gerçekleştirmiş olduk. Gençler emek verip çeşitli zorluklarla eğitimlerini tamamlayıp üniversiteden mezun oldular. Bu programla, üniversiteyi bitiren gençlerimizin yeni haytalarına motive olmuş bir şekilde girmeleri amaçlanmıştır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin hayatlarına ne kadar güzel dokunuşlar yaparsak o kadar topluma, insanlığa faydalı olacaklarını düşünüyorum. Her biri bir birinden kıymetli mezun olan gençlerimize başarılar diliyorum“ dedi.

Mezuniyet programı bayan protokol ile eğlence alanına geçilerek kına yakımı pasta kesimi ile program sona erdi.

Program sonunda gençler, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan misafirlerle ve programı düzenleyen Tuba Akkuş'a teşekkür ettiler.

Programa Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık eşi Fatma Şık, Van İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez, Van İl Gençlik Spor Müdürü Arif Özsoy ve Eşi Sema Özsoy, İpekyolu İlçe Müftüsü Abdüsselam Özdere ile Tuşba İlçe Müftü Vekili Ahmet Eriş, Van İl Gençlik Koordinatörü Mübarek Duman, vaizler ve din hizmetleri uzmanları katılım sağladı.