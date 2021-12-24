Lise öğrencilerinden adliye ziyareti

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bazı öğrenciler adalet sarayını gezerek, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından bilgilendirildi.

İpekyolu ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi, Mesut Özata Anadolu Lisesi, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi, Özen Adalı Anadolu Lisesi, Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi, Van Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İskele Anadolu İmam Hatip Lisesinden seçilen öğrenciler, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recep Türk ve bazı öğretmenler eşliğinde Van Adliye Sarayı'nı ziyaret etti. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı tarafından adliyenin işleyişine ilişkin ceza ve

hukuk ön bürolar ile kalem işleyişleri ile duruşma salonlarının çalışma prensipleri öğrencilere anlatıldı.

Daha sonra Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper Konferans Salonunda Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından öğrencilere hukuk mesleği tanıtıldı.