Lise öğrencilerinden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine ziyaret

Çatak ilçe merkezinde bulunan Muhammet Sait Aydın Anadolu Lisesi, Görentaş MTAL, Şehit Talha Musap Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çatak Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen deneme sonucuna göre ilk 70'e giren 12. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Hayalimi Gerçekleştiriyorum' projesi kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine ziyaret gerçekleştirildi.

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut'un öncülüğünde, Çatak Kaymakamlığı Proje Biriminde görevli öğretmen Tuba Tekeli koordinatörlüğünde Çatak ilçe merkezinde bulunan 4 lisede gerçekleştirilen deneme sonucuna göre ilk 70'e giren son sınıf öğrencilerine yönelik ‘Hayalimi Gerçekleştiriyorum' projesi kapsamında okul öğretmenleri Eyüp Alaş, Büşra Balgın, Sevilay Baydilli'nin de katılımıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret edilen eğitim fakültesinde Prof. Dr. Nasip Demirkuş, Doç. Dr. Ramazan Sak ve Dr. Öğretim Üyesi Rezzan Uçar, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak bölümü tanıttılar. Öğrenciler, üniversite yemekhanesinde üniversite öğrencileri ile birlikte yemek yiyerek üniversite öğrencisi olmanın heyecanını yaşadılar.

Daha sonra tıp fakültesindeki laboratuvarları gezerek derse katılan öğrenciler, elektrik-elektronik ile inşaat mühendisliği bölümlerini ziyaret ederek hocalarından bilgi aldılar.

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, proje kapsamında düzenledikleri gezinin verimli geçtiğini belirterek, “Geleceklerine yön verecek olan öğrencilerimiz açısından oldukça verimli bir gezi gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Bu vesileyle sınava hazırlanan öğrencilerin hedeflerini netleştirebilmelerine, motivasyonlarını arttırmalarına, meslek seçimlerine karar verebilmelerine katkı sağlamaya çalıştık” dedi.