Lise öğrencilerinin performansı hayran bıraktı

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Van Güzel Sanatlar Lisesi, yılsonu etkinlikleri çerçevesinde bir konser düzenledi. Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen konsere Van Milli Müdürü Hasan Tevke, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Katılımın yoğun olduğu konser iki bölüm şeklinde gerçekleşti. Birinci bölümde Şef Bahtiyar Karael eşliğinde oda orkestrası sahne alırken, ikinci bölümde ise çok sesli koro seyircilerin karşısına çıktı. İki bölümde de öğrencilerin sergilediği performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Van Güzel Sanatlar Lisesinin yılsonu konserini beğendiklerini belirten izleyiciler, konserde sergiledikleri üstün performanstan dolayı öğrencileri tebrik ettiler.