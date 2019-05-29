Lise öğrencisi Murat'ın cesedi bulundu

Van'ın Gürpınar ilçesinde balık tutmak için gittiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Murat Gündüç'ün cesedi, olay yerinden 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Alınan bilgilere göre, 25 Mayıs 2019 günü ilçenin Aşağı Kaymaz Mahallesi'nde balık tutmak için gittiği Hoşap çayında akıntıya kapılan lise öğrencisi Murat Gündüç kaybolmuştu. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Kurbağa Adam, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekiplerince yapılan aramalar sonucunda, kayıp Murat Gündüç'ün cansız bedeni akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 10 kilometre uzağındaki Van Et Fabrikası civarında bulundu. Murat Gündüç'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.