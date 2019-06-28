Lise tercihleri 1 Temmuz itibariyle başlıyor

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 Temmuz itibariyle başlayacak tercih dönemi, 12 Temmuz'da sona erecek.

Van İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhanettin Elçi, öğrencilerin 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında mutlaka tercihlerini herhangi bir ortaokul müdürlüklerine giderek başvuru yapmaları gerektiğini ifade etti. Öğrencilerin Van'da 336'e yakın öğretmen ile 104 noktada oluşturulan tercih danışma merkezlerinde ve herhangi bir ortaokulda tercihlerini yapabileceğini dile getiren Elçi, tercih döneminin ise 12 Temmuz günü sona ereceğini kaydetti. Elçi, Van merkez ve ilçelerde öğrenciler için merkezi yerleştirme sistemi ve yerel yerleştirme sistemi tercih danışmanlığı merkezleri oluşturulduğunu belirterek, öğrencileri ve velileri lise tercihi konusunda uyardı. Öğrencilerin mağdur olmaması açısından konuya hassasiyet göstermelerinin gerektiğini söyleyen Elçi; mobil geziciler, RAM (Rehberlik Araştırma Merkezleri), öğretmenevleri, halk eğitim merkezleri, parklar ve okullar olmak üzere öğrencilerin kolaylıkla ulaşabilecekleri yerlere tercih danışma merkezleri kurulduğunu ifade etti.