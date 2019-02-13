Liseli öğrenciden örnek davranış

İpekyolu ilçesinde Kazım Karabekir Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nazar Abi, okul kütüphanesinin yetersiz oluşu nedeniyle harekete geçti. İlk olarak okul idaresinin onayını alan Nazar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile görüştü. Burada uygun bulunan fikir üzerine okulda Şehit Polis Memuru Ahmet Altun adına bir kütüphane yapılması kararlaştırıldı. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte hizmete giren Şehit Polis Memuru Ahmet Altun Kütüphanesi, bugün kurdele kesimi ile açıldı.

"Terörün bu bölgede oluşturduğu tahribatı ilimle, kitapla, bilgiyle yok edeceğiz”

Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Onlar canlarından bir parça olan evlatlarını; bu memleketin istikbali için, bu memleketteki insanların özgürce, barış içerisinde kardeşçe yaşaması için vatana kurban verdiler. Bu vatan, bu topraklar bize bu şehitler sayesinde vatan oldu. Görevimiz, şehitlerimizin isimlerini ilelebet bu topraklarda yaşatmaktır. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesine sabır versin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bir taraftan terörle mücadele edeceğiz, bir taraftan da terörün bu bölgede oluşturduğu tahribatı ilimle, kitapla, bilgiyle yok edeceğiz” dedi.

Şehidin ağabeyi Akif Altun ise gözyaşları içerisinde yaptığı kısa konuşmada, “Allah bize bunu nasip eyledi. Bu vatan uğruna, bayrak uğruna dik durmak için, kardeşimiz için buraya geldik. Vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin adını yaşatmak bizim için gurur vericidir"

Şehit Polis Memuru Ahmet Altun Kütüphanesinin oluşmasına öncülük eden lise öğrencisi Nazar Abi, 18 Eylül'de okulların açılması ile birlikte bir kütüphane oluşturulması yönünde okul idaresine başvurduğunu ifade ederek, “Daha önce kütüphanemiz vardı. Fakat hem kitap eksiğimiz vardı hem de kullanışlı değildi. Ben de hem kütüphaneyi yenilemek hem de bir şehidimizin ismini yaşatmak adına böyle bir girişimde bulundum. Çünkü şehitlerimizin adını yaşatmak bizim için gurur vericidir. Bunu da yaptım. Başardığıma inanıyorum. Çok mutluyum. Bu kapsamda bana her türlü desteği sunan İl Emniyet Müdürlüğüne, İpekyolu Belediyesine, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimini gerçekleştiren protokol üyeleri, kütüphaneyi gezerek hatıra fotoğrafı çekti.

Programda bir öğrenci tarafından çizilen Şehit Polis Memuru Ahmet Altun'un resmi ise şehidin ağabeyi Akif Altun'a hediye edildi.

Programa Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, şehidin annesi Elife Altun, polis, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şehit Polis Memuru Ahmet Altun, 1 Temmuz 1996 Kahramanmaraş doğumlu olup, 27 Ekim 2016 tarihinde Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde göreve başlamıştı. 15 Temmuz 2018 tarihinde terör örgütüyle girişilen çatışmada ağır yaralanmış ve 18 Temmuz 2018 tarihinde şehit olmuştur.