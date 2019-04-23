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Lokman Hekim Hastaneleri, çocukları unutmadı

Lokman Hekim Van ve Hayat hastanelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.


Her yıl Lokman Hekim Hastanelerinde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği bu senede yapıldı. Her çocuk özeldir düşüncesiyle çocuklara balon ve hediye dağıtıldı. Hastaneye getirilen kedi maskotu ile çocuklar çok eğlenceli dakikalar yaşadı. Aileler bu durumdan oldukça mutlu olduklarını dile getirerek, hastane yönetimine teşekkürlerini ilettiler. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

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