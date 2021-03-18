Lokman Hekim Hastanesinden Irak'a çıkarma

Van'da yıllardır sağlık sektöründe önemli hizmetler veren Özel Lokman Hekim Hastanesi, Kuzey Irak'a çıkarma yaptı.

Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Süslü; Hastane Başhekim Yardımcısı Hıdır Aykut, Hasta Hizmetleri Müdürü Eyyüp Çölçimen ve Sağlık Koordinatörü Ayhan Kurt ile birlikte Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Kuzey Irak'a geçtiklerini ifade ederek, burada çok önemli temaslarda bulunduklarını söyledi. Ziyaretlerinin amacının sağlık turizmi olduğunun altını çizen Süslü, “Kuzey Irak'ta bölgenin kanaat önderleri, sağlık temsilcileri, mülki idare yetkilileri, basın yayım organları ve turizm firmalarıyla gerçekleşen görüşmeler sonrasında birçok anlaşmalar yapıldı. 2021 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi bölge halkının sağlık başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşılaması için Kuzey Irak'a yapılan ziyaretten memnun kaldık. Bizler de misafirlerimizi Van'da ağırlamaktan, Van'ın güzelliklerini tanıtmaktan mutluluk duyacağız. Ben bu çerçevede bizleri ağırlamalarında ötürü kendilerine teşekkür ediyor, bu ziyaretimizin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kuzey Irak halkının Türkiye'ye bakış açısının iyi olduğunu da sözlerine ekleyen Süslü, Kuzey Irak halkının özellikle vizelerin kolaylaştırılması noktasında isteklerinin olduğunu söyledi.