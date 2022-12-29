Lokman Hekim Hastanesi'nden yenidoğan hemşirelerine eğitim

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Ercan Kırımi tarafından verilen eğitime, 20 hemşire katıldı. Yenidoğan yoğun bakımının temel ilkelerinin uygulamalı bir şekilde verildiği eğitim yaklaşık 8 saat sürdü. Eğitimin ardından konuşan Kırımi, bu eğitimlerin ardından daha kaliteli bir hizmet sunulacağını ifade ederek, “Eğitimde yenidoğan bebeklerin temel bakımı, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi, yenidoğan bebeklere yapılan girişimler, yenidoğan bebeklerin ısı kontrolü, kanguru bakımı ve yenidoğan bebeklerde ilaç uygulamaları, kursa katılan tüm hemşirelere ayrıntılı bir biçimde anlatıldı” dedi.

Program, kursa katılan hemşirelere sertifikalarının verilmesiyle son buldu.