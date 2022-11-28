Van'ın önemli sağlık kuruluşlarından biri olan Lokman Hekim Hayat Hastanesinde beslenme ve diyet uzmanı hizmet vermeye başladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olan Rozelin Aslan, Lokman Hekim Hayat Hastanesinde göreve başladı. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için beslenmenin önemine değinen Aslan, “Diyetisyen, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilmek isteyen veya sağlıkla ilgili belirli bir hedefe ulaşmayı amaçlayan insanlara, ihtiyaçlarına göre beslenme programı oluşturan kişilerdir. Amacımız beslenme durumunu değerlendirmek ve beslenme öyküsünü almak, beslenme eğitimi vermek, hastanın beslenme planına uygunluğunu kontrol etmek, biyokimyasal bulguları takip etmektir” dedi.

Sağlıklı kilo verme, kilo alma, gebelik ve emzirme dönemi, çocukluk dönemi ve yetişkin hastalıklarında beslenmelerine baktıklarını ifade eden Aslan, “Dengeli beslenen kişiler sağlıklı bir yaşam sürer. Sık sık hastalanmaz, besinlerden aldığı güçle hastalıklara karşı dirençli olur. Hücreleri kolayca yenilenir, vücut gelişimi normaldir. Bedenleri hareketli ve esnektir. Uzun yaşar ve yaşam standartları da yüksektir. Bedensel ve zihinsel olarak zindedir. Hafızası güçlü olur ve düşünme kavrama yeteneği artar. Çalışma verimi fazlalaşır. Gelişimin hızlı olduğu ergenlik döneminde dengeli beslenen kişilerin bedensel ve ruhsal gelişimleri yerindedir. Gereğinden fazla besin almadıkları için vücutlarında fazla yağ bulunmaz. Aşırı kilolu değildirler. Büyümeleri ve gelişmeleri yaşlarına göre normaldir. Bu nedenle insanların dengeli beslenmeleri çok önemlidir” ifadelerini kullandı.