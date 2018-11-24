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Lokman Hekim Öğretmenler Gününü kutladı

Van’da Özel Lokman Hekim Van ve Hayat Hastaneleri, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Van'da Özel Lokman Hekim Van ve Hayat Hastaneleri, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.


Lokman Hekim Van ve Hayat Hastaneleri tarafından Van Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen ‘Öğretmen Günü' etkinliğinde stant kurdu. ‘Küçük zihinleri şekillendirmek için kocaman bir yürek gerekir‘ adı altında kurulan stantta öğretmenlere karanfil dağıtan Lokman Hekim Van ve Hayat Hastaneleri, öğretmenlerin gününü kutladı.


Lokman Hekim Hastaneleri tarafından kurulan standı ziyaret eden Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve protokol üyeleri ise hastane yönetimine teşekkür ettiler.

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