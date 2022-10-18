Lokman Hekim Van Hastanesinde yangın tatbikatı

Lokman Hekim Van Hastanesi ile UMKE tarafından ortaklaşa gerçekleşen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği hastanenin teknik servis deposunda elektrikten kaynaklı oluşan yangının söndürülmesi ve yaralanan personel ile hasta ve hasta yakınlarının kurtarma ekibi tarafından tahliyesi gerçekleşti.

Tatbikat sonrasında bir açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Veli Avci, yangın tatbikatına UMKE ve itfaiye ekiplerinin eşlik ettiğini ifade ederek, “Bu tür yaşanacak afetler için tedbirin alınmış olması önemlidir. Tatbikat oldukça başarılı geçti. Ben bu çerçevede tatbikatta bizlere eşlik eden UMKE ve itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.