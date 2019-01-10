Lokman Hekim Van Hastanesinden İHA'ya ziyaret

Lokman Hekim Van Hastaneleri Müdürü Hakan Süslü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında basın mensuplarıyla sohbet eden Süslü, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekti. Doğru ve objektif habercilik adına gazetecilerin bugün de üstlenmiş olduğu görev ve sorumlukların hiçbir bedelle tam olarak ölçülemediğini ifade eden Süslü, “Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışma içerisinde olan gazetecilerin görevlerini yerine getirebilmek için yaşadıkları zorluklar, yaptıkları işi çok daha önemli ve kutsal kılmaktadır. Bu duygularla halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” dedi.