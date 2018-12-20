LÖSEV'den yeni yıla ‘merhaba' partisi

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından Van'da yeni yıla ‘merhaba' partisi düzenlendi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen kutlamada bir açıklamada bulunan LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Aslı Boynueğri, “Bugün burada tedavi süreci devam eden çocuklarımızla birlikte yeni yıla merhaba partisi düzenliyoruz. Buradaki amacımız, yeni yılı sağlık ve mutlulukla karşılamak. Onlar eğlensinler, mutlu olsunlar diye böyle bir organizasyon düzenliyoruz” dedi.

LÖSEV olarak bu tür organizasyonları sık sık düzenlediklerinin altını çizen Boynueğri, “Tedavi sürecinde en önemli şey moraldir. Biz de bunu desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca LÖSEV'de gönüllü olmak çok önemli. Çünkü gönüllülerin bizleri anlatmaları, bizleri tanımaları önemlidir. En önemlisi, LÖSEV kapı kapı dolaşıp para karşılığı bir şey satmıyor. Çocuk yetiştiren bütün kanser hastalarına yardımcı oluyor. Bu anlamda bizlere destek sağlayan Elite World Van Hotel yetkilileri ve personeline teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.