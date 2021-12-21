Luxury Balkon Kafe yılbaşı hazırlıklarını tamamladı

Van'da yaklaşık 3 yıldır hizmet veren Luxury Balkon Kafe Restoran, gerçekleştireceği muhteşem yılbaşı özel programı hazırlıklarını tamamladı.

İkinisan Caddesi'nde hizmet veren Luxury Balkon Kafe Restoran, birbirinden özel yılbaşı programları ile 2022 yılına eğlenerek girmek isteyen misafirlerini bekliyor. 31 Aralık gecesi düzenleyecekleri yılbaşı özel programı ile misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Luxury Balkon Kafe Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Erhan, “Fix menü, şık ortamı ve deneyimli personeliyle çok özel bir balo hazırlayan işletmemizde; Uygar Doğanay ve orkestrası, zengin repertuarı ile gece boyu sürecek bir müzik ziyafeti sunacak. Gecede cep telefonundan tablete, kol saatinden Van kahvaltısına kadar çeşitli hediyelerimiz yer alacak. Romantik ambiyansı, özel yılbaşı menüsü ve sınırsız eğlence ile misafirlerimize unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

Yılbaşı özel programı biletlerinin sınırlı sayıda olduğunun altını çizen Erhan, “Biletlerimiz sınırlı sayıda olup sadece işletmemizde satışı gerçekleşmektedir. Bilgi ve rezervasyon için 0544 828 2753 ya da 0552 788 4850 numaralardan misafirlerimiz bize ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.