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Madeni yağ tenekelerinde 163 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde madeni yağ tenekeleri içerisine zulalanmış 163 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde madeni yağ tenekeleri içerisine zulalanmış 163 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde narkotik madde arama köpeği Şila'nın katılımıyla arama yapıldığı belirtildi. Yapılan detaylı aramada; madeni yağ tenekeleri içerisine zulalanmış (vakumlu poşetler halinde) 602 paket halinde toplam 163 kilo 120 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç. ve İ.Y. isimli 2 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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