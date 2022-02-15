Mahalle sakinleri şükür hayvanı kesti

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi sakinleri, bu sene kar yağışının fazla olmasından dolayı hayvan kesti.

Van ve çevresinde geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl kar yağışının artması, çiftçileri sevindirdi. Araziler başta olmak üzere tüm ürünlere can suyu olan karın bu sene fazla yağmasından ötürü Emek Mahallesi sakinleri, aldıkları iki küçükbaş hayvanı kesti. Taziye evi önünde hayvanları kesen Emek Mahallesi sakinleri, dua etti. Mahalle Muhtarı Abdullah Korkmaz, “Geçen yıl bölgemiz kurak geçmişti. Bu yıl ise Allah'a şükürler olsun. Kar yağışı fazla olduğundan dolayı köylüler olarak birlikte iki hayvan kestik. Eti pişirip mahalle sakinleri ve çevre mahallelerden gelen misafirlerle birlikte yedik. Allah kabul etsin” dedi.