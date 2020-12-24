İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahsur kalan hastanın imdadına belediye ve sağlık ekipleri yetişti

Van’ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.


Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Kandahar Mahallesi'nde rahatsızlanan 55 yaşındaki kalp hastası Hatice Kaplan'ın yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyince yardım talebinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı. Evde ilk müdahalesi yapılan Kaplan, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.