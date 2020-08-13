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Mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı

VAN (İHA) – Van’ın Saray ilçesinde polis kulübesinin alt kısmında mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde polis kulübesinin alt kısmında mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Saray Kaymakamlık binası girişindeki polis kulübesinin alt kısmından kedi sesi gelmesi üzerine görevli polis memurları sesin geldiği yere baktı. Kulübenin altında mahsur kalan kalan 2 yavru kediyi çıkaramayınca durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ilçe Grup Amirliği ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede bölgeye giden ekipler yavru kedileri mahsur kaldıkları yerden kurtardılar.

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